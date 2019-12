Calciomercato Milan, Piatek in uscita: il polacco conteso tra Serie A e Bundes

Calciomercato Milan, Piatek via a gennaio dopo l’arrivo di Ibrahimovic? La situazione

Calciomercato Milan – Piatek | L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan toglie ancora di più le responsabilità a Piatek del reparto offensivo rossonero. Spesso è finito in panchina, a favore del giovane Leao che gli ha tolto in più occasioni il posto da titolare. Con Ibrahimovic che occuperà il ruolo da ‘prima donna’ dell’attacco, potrebbe sentirsi meno importante Piatek, dopo una prima frazione di stagione disastrosa in rossonero. Il Milan potrebbe dar via Krzysztof Piatek e cederlo senza molti problemi, alle cifre pari al suo valore. Stando a quel che rivelano direttamente da Sportmediaset, ci sarebbero già diversi club sul calciatore. Tra questi, il Lipsia, la Fiorentina, l’ipotesi Napoli e la pazza idea Bologna.

News Milan, Piatek verso la Bundesliga: c’è il Lipsia su di lui, ma occhio alle alternative italiane

Le ipotesi più accreditate per un’eventuale acquisto che porta il nome di Piatek, riguardano il Lipsia e la Fiorentina. Un destino diviso tra Bundesliga e permanenza in Italia, il ‘pistolero’ polacco ha voglia di riscatto e non vuole rischiare di essere tagliato fuori dalla spedizione della Polonia in vista di Euro 2020. Il Lipsia, in Germania, potrebbe dire addio al talento Timo Werner, in orbita Chelsea ed è per questo che potrebbe far partire l’assalto a Piatek. La Fiorentina, invece, è in cerca di una punta che gli manca praticamente sin dall’inizio della stagione. Siamo ancora a fine dicembre, ma il mercato è già cominciato ad entrare nel vivo.