Calciomercato Milan: per Lobotka servono 25 milioni

Ultime Milan: asta con il Napoli per Lobotka. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri hanno messo nel mirino il centrocampista del Celta Vigo seguitissimo anche dal Napoli.

Il club spagnolo vuole 25 milioni per cedere il suo regista classe ’94, con i partenopei che ne avrebbero pronti 18 per portarlo alla corte di Rino Gattuso.

I rossoneri per prenderlo vorrebbero proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto. I contatti diretti tra i due club non ci sono ancora stati, ma il Milan monitora anche altri profili come quello di Matic (che comunque ha un ingaggio importante) e Sander Berge del Genk, anche lui seguito da Giuntoli per il Napoli.

In difesa, invece, restano viivi i contatti con il Barcellona per Jean-Claire Todibo, ma c’è ancora distanza tra le parti.

Notizie Milan: ora serve vendere

Intanto a Casa Milan si pensa anche alle cessioni. Primo della lista Ante Rebic. Il croato spinge per tornare all’Eintracht visto il suo scarso utilizzo in Italia.

André Silva, invece, dovrebbe rimanere a Francoforte. In uscita c’è anche Fabio Borini, che vorrebbe tornare in Premier League (Crystal Palace), ma che è anche sul taccuino del Genoa.

Per Franck Kessie proseguono gli abboccamenti dalla Premier League, con il West Ham che avrebbe sondato nuovamente in terreno. Maldini e Leonardo stanno ri-parlando di Paquetà, ma il ds del Psg non è intenzionato ad accontentare il Milan sulla valutazione di 25 milioni. Su Rodriguez, infine, rimangono i sondaggi di Napoli e Fenerbahçe.