Calciomercato, Kulusevski: “Il futuro? Deciderò a fine stagione”

Sogno di mercato di mezza Serie A, Dejan Kulusevski preferisce posticipare al termine di questa annata ogni decisione sul suo futuro.

Calcio mercato, Kulusevski conteso tra Inter e Juventus

Le più grandi società d’Italia e d’Europa sono sulle tracce del centrocampista svedese: il suo rendimento, fatto di 4 gol e 7 assist in 17 partite (alla stagione del debutto in Serie A con la maglia del Parma) ha attirato gli occhi di tutti gli osservatori del mondo del calcio. In Serie A ci sono prinicipalmente Inter e Juventus sulle sue tracce (ma non solo): tra offerte cash all’Atalanta (proprietaria del suo cartellino) e tentativi di imbonire il Parma (titolare di un prestito fino a fine stagione) sono queste due le società più forti al momento sulla rivelazione di questo 2019.

Le parole del centrocampista

“Cosa accadrà sinceramente non lo so“, ha detto a SVT Sport, “ora penso solo a come migliorarmi, a fine stagione prenderò poi una decisione“. Parole quindi che, se non altro portano ad escludere un suo spostamento nella prossima sessione, come invece anticipato dal suo agente. Il 19enne ha quindi parlato con entusiasmo del ritorno di Ibrahimovic, suo connazionale, al Milan: “Per me è un modello. Con lui il campionato di Serie A diventerà ancor più divertente, sono sicuro che Ibrahimovic al Milan riuscirà a fare la differenza“.