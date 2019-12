Calciomercato Juventus, Matuidi resta: la situazione

Calciomercato Juventus Matuidi| Ad inizio sembrava non essere nei piani di Maurizio Sarri, ma in poco tempo ha conquistato la fiducia del tecnico. Adesso l’allenatore toscano non ne può praticamente fare a meno e di conseguenza anche la dirigenza lo reputa incedibile.

La Juventus ha riallacciato i discorsi con Raiola, agente dell’ex Paris Saint Germain, per parlare nuovamente di rinnovo. Paratici vuole prolungare il contratto del ragazzo in scadenza nel 2020.

La Juve ha a disposizione un’opzione, stipulata nell’estate del 2017 (quando Blaise è arrivato a Torino) che le consente unilateralmente di prolungare di un ulteriore anno l’attuale accordo, che quindi andrebbe ad estinguersi non più nel 2020 ma nel giugno 2021.

Calciomercato Juventus, pronto un rinnovo biennale per Matuidi

La Juventus ha però in mente un rinnovo su base biennale, che porterebbe dunque la scadenza del contratto al 2022. Le cifre percepite dal francese dovrebbero restare simili (3,5 a stagione), se non identiche, a quelle attuali. A cambiare potrebbero essere i bonus, così come anche la percentuale di Mino Raiola sull’affare. La situazione può dunque migliorare in maniera sostanziale per il ragazzo, a quel punto quasi destinato a chiudere la carriera in bianconero in caso di un rinnovo contrattuale. E’ tutto da vedere.

Fonte Calciomercato.com.