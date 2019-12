Calciomercato Juventus: Haaland sempre più bianconero

Notizie Juventus, Haaland arriverà a Torino? Non c’è ancora nulla di ufficiale ma come riportato da Tuttosport i bianconeri sono in netto vantaggio per il calciatore.

L’ultimo ostacolo nella trattativa è rappresentato dagli otto milioni di ingaggio chiesti da Erling Braun Haaland per firmare il contratto con il suo prossimo club, che potrebbe abbracciare già a gennaio, quando per acquistarlo dal Red Bull Salisburgo basteranno solo 20 milioni.

Pochi, per un centravanti diciannovenne capace di segnare 16 gol in 14 partite di campionato austriaco, quattro in due partite di Coppa d’Austria e soprattutto otto in sei giornate di Champions League. La Juve è convinta delle doti del calciatore e di aver fatto il passo decisivo.

Ultime Juve: tutto fatto ma manca…l’ingaggio

Lo stipendio chiesto da Haaland attraverso il suo agente Mino Raiola, tuttavia, rappresenta un problema per la società bianconera.

La Juventus ha già un monte ingaggi molto alto e l’obiettivo di abbassarlo, mentre aggiungervi i circa 10,25 milioni lordi per Haaland (tenuto conto della tassazione agevolata dal decreto crescita) avrebbe l’effetto contrario, annullando il beneficio generato dalla cessione di Mandzukic (che guadagnava 6 milioni netti ma costava circa 10,6 essendo tassato normalmente).

Nella squadra attuale Haaland si inserirebbbe come quarta punta, alle spalle di Ronaldo, Dybala e Higuain. Inoltre sarebbero in tanti nella rosa bianconera a bussare alla porta di Paratici per chiedere come minimo un adeguamento.