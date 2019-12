Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus, spunta il nome di Giroud per l’attacco: le ultime

Calciomercato Juventus Giroud| Ad un certo punto sembrava che il destino di Olivier Giroud fosse destinato ad esser tinto di nerazzurro, ma assolutamente nulla è deciso. L’attaccante francese piace molto all’Inter, è vero, ma anche altre squadre si sono fatte sotto e sono pronte ad affondare il colpo già durante la sessione invernale del calciomercato.

Essendo in scadenza di contratto e fuori dal progetto tecnico di Frankie Lampard, il Chelsea gli ha dato praticamente carta bianca per liberarsi subito e di conseguenza il campione del mondo è diventato una grande opportunità di mercato per vari club.

Calciomercato Juventus, proposto Giroud: la situazione

Anche il suo entourage ha deciso di non perdere tempo e di girare per l’Europa bussando alle porte di vari club. Tra questi anche la Juventus, che però si sta concentrando soprattutto su Haaland per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Giroud potrebbe rappresentare il piano b, anche perchè Sarri lo conosce bene visto che lo ha già allenato proprio al Chelsea nella scorsa stagione.

Proposto nelle scorse settimane, la Juve non dice no ma prende tempo. E il fatto che Giroud piaccia all’Inter lo rende forse un po’ più appetibile, sempre che poi non spunti il famoso terzo incomodo: il Lione infatti fa sul serio e forse ha più fretta di tutti.