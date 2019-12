Calciomercato Inter, Brozovic finisce nel mirino di Zidane: il Real fa sul serio

Calciomercato Inter – Brozovic | Il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, è una pedina fondamentale del fitto centrocampo a cinque di Antonio Conte. Quest’ultimo, rischia di perderlo nel prossimo calciomercato, se le ipotesi che arrivano dal portale spagnolo ‘Diario Gol’ dovessero essere confermate. Sì, perché Brozovic piacerebbe tantissimo a Zinedine Zidane, che vorrebbe portarlo al Real Madrid. Resta viva la pista che porta ad Arturo Vidal, ma in caso di addio di Brozovic, all’Inter mancherebbe comunque qualcosa numericamente all’interno dell’organico.

Il calciatore croato, fino ad ora, non aveva saltato un minuto. Solo la squalifica contro il Genoa, nell’ultimo appuntamento andato in scena in Serie A, ha costretto il tecnico Conte a non tenerlo a disposizione tra i convocati, altrimenti ci sarebbe stato anche lì. Assieme ad Handanovic e Skriniar, era praticamente tra quelli sempre utilizzati e di cui l’allenatore non ha mai rinunciato. Sempre presente Brozovic, fondamentale nel gioco del tecnico, che fa del centrocampo a cinque, la sua arma migliore.

Ultime Inter, Conte rischia di perdere Brozovic: il Real di Zidane prepara l’assalto

L’Inter dovrà discutere del rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic, perché lo stesso, ha scadenza nel giugno del 2022. L’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, dovrà muoversi quanto prima in tal senso, perché ora Brozovic fa gola ai top club europei. Tra questi, ci sarebbe il Real Madrid, pronto a fare follie per regalare a Zinedine Zidane il suo vice-Casemiro. Il tecnico cerca garanzie per la mediana e tra i nomi di Fabinho e l’ex Napoli Jorginho, ci sarebbe finito anche quello di Marcelo Brozovic. Si spingerà oltre i 50 milioni di euro e ora Antonio Conte rischia, perché sa che si parlerebbe di un’offerta irrinunciabile per le economie del club. Si tratterebbe di una plusvalenza dalle cifre monstre, considerando che il calciatore fu prelevato dalla Dinamo Zagabria per circa 18 milioni.