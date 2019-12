Notizie Atalanta, infortunio Zapata: “Spero di esser pronto per la prossima”

Ultime Atalanta | Duvan Zapata, attaccante della Dea, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ad Atalanta.it:

“Contro il Milan ero allo stadio, è stata una bellissima partita e i ragazzi ci hanno fatto togliere delle belle soddisfazioni. Chiudere l’anno così è stato proprio bello, per tutti. Anche perché in campionato abbiamo disputato grandi gare ma senza guadagnare punti, a casa nostra è stato bello. Ho tanta voglia di ritornare. Lì l’ho vissuta da tifoso, mentre spero già dalla prossima partita di esserci in campo”.

Ultime Atalanta: Zapata sulla Champions League

Zapata ha poi parlato di Champions League e del cammino dell’Atalanta:

“Champion? Ovvio che l’ho vista. Ero a Siviglia in un ristorante, ho portato l’Ipad per guardare la partita. Ho esultato fortissimo e tutti mi guardavano per dire ‘cosa fa questo’ (ride, ndr). Non capivano il perché, ma è stato il mio modo di festeggiare. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, come dice il presidente. Abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, nel sorteggio, perché poteva andare peggio. Con il Valencia ce la giochiamo, come in tutte le partite. In questo mese, però, dobbiamo pensare al campionato e poi ci concentreremo alla Champions.

Classifica cannonieri? E’ meglio non pensare cosa sarebbe successo se non avessi saltato le ultime partite, altrimenti ci sto male (ride, ndr). Il mio gol più bello è quello contro il Genoa, all’ultimo minuto. Ma anche contro il Torino, a dire la verità. Forse quest’ultimo, oppure anche quello con il Sassuolo. Faccio un po’ fatica a sceglierli, l’importante è aver segnato tanto”.