Notizie Atalanta, infortunio Zapata: l’annuncio sul ritorno

L’incubo è alle spalle, parola di Duvan Zapata. Il bomber dell’Atalanta parla ai canali ufficiali della società del proprio calvario a causa dell’infortunio.

Ultime Atalanta, fine dello stop per l’attaccante colombiano

Il centravanti dell’Atalanta è fermo da più di 2 mesi ormai: un infortunio che sembrava veniale si è trasformato in un incubo per Gasperini e compagni, nonché per migliaia di tifosi e fantallenatori. Finalmente, il peggio sembra essere passato, tanto che il colombiano ha anche annunciato quella che potrebbe essere la gara del suo rientro: “Ho utilizzato la sosta per rimettermi in sesto nel centro sportivo e spero di riuscire ad essere convocato già a partire dalla ripresa del campionato, contro il Parma. Mi è dispiaciuto stare fuori, è stado un momento strano: ho seguito Shakthar-Atalanta dal tablet, al ristorante, quando è finita mi hanno guardato tutti strano“.

Notizie Atalanta, le parole di Zapata

Il bomber si è sottoposto a delle terapie con il medico di fiducia Carlos Pedrosa, in Spagna. “Mentre non c’ero“, conclude la punta, “la squadra ha fatto cose incredibili, dalla gara di Champions fino alla chiusura in bellezza dell’anno, la vittoria contro il Milan, che ho guardato allo stadio, adesso non vedo l’ora di tornare, sono stato male, perché non potevo far nulla per i miei compagni“.