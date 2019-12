Calciomercato Roma, N’Zonzi lascia il Galatasaray: Everton e Lione in corsa

Calciomercato Roma, N’Zonzi lascia il Galatasaray

Calciomercato Roma N’Zonzi | Il centrocampista campione del mondo nel 2018 Steven N’Zonzi potrebbe cambiare maglia a gennaio. Il giocatore di proprietà della Roma, ceduto quest’estate in prestito al Galatasaray, ma fuori rosa da qualche settimana per motivi disciplinari, è finito nel mirino dell’Everton e dell’Olympique Lione. Lo riporta, con dovizia di particolari, l’edizione online del quotidiano spagnolo ‘Marca’

Mercato Roma, cessione a titolo definitivo

Il presupposto della questione è il fatto che il francese nei mesi di permanenza al Galatasaray, dopo un clamoroso avvio di stagione, si è progressivamente ritratto abbassando il livello delle prestazione ed entrando in conflitto con tecnico, ambiente e colleghi. Fino alla rottura definitiva. Adesso la situazione è diventata insostenibile e la cessione inevitabile. Ma la Roma questa volta non è disponibile al prestito. Vuole una cessione a titolo definitivo per chiudere la questione. Sul suo nome ci sono Everton e Lione. L’affare si può chiudere con un prestito oneroso, capace di coprire l’ingaggio che percepisce dalla Società di James Pallotta, 5.7 milioni lordi, e almeno altri 13 per evitare di iscrivere a bilancio una minusvalenza rispetto ai 30 milioni di euro sborsati nel 2018 per l’acquisto e gli 11 già ammortati. L’affare può decollare.