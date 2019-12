Calciomercato Napoli, rinnovo Fabian Ruiz: ancora tutto fermo e sirene spagnole su di lui

Calciomercato Napoli, il rinnovo di Fabian Ruiz tarda ad arrivare: la situazione

Calciomercato Napoli – Rinnovo Fabian Ruiz | Non è il miglior momento della sua carriera, per Fabian Ruiz. Il centrale spagnolo, da quando è arrivato a Napoli, è cresciuto tantissimo, nonostante sia passato solo un anno e mezzo dal suo arrivo. Però è una crescita che si è fermata negli ultimi due mesi di crisi profonda, che ha vissuto assieme al suo club. Resta uno dei perni migliori del Napoli però, nonostante il brutto momento ed è per questo che il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe intavolare nuove discussioni legate al suo rinnovo. La scadenza del suo contratto è fissata a giugno 2023, ma l’ingaggio deve essere ritoccato. Sarebbe questa la richiesta del suo entourage, col calciatore disposto a restare in azzurro, ma alle condizioni economiche adatte al suo valore.

Ultime Napoli, rinnovo Fabian Ruiz in stand-by: Barcellona, Real e City si sfregano le mani

Il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, vorrebbe blindare Fabian Ruiz al Napoli. La via per farlo sarebbe quella del rinnovo con ritocco d’ingaggio – gli attuali 1,5 risultano veramente pochi rispetto al suo valore – e della clausola rescissoria. Le cifre sarebbero enormi e servirebbero per non rischiare un assalto di Barcellona o Real Madrid. C’è anche il City sul calciatore e il Napoli vorrebbe chiudere quanto prima il rinnovo di contratto. Il suo valore, a prescindere dalla clausola, resta elevatissimo: ADL non lo cederà per meno di 80 milioni.