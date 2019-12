Calciomercato Milan, Kessiè ai saluti: il futuro è verso la Premier League

Calciomercato Milan, Kessiè ai saluti: andrà verso la Premier League

Calciomercato Milan – Kessiè | Il Milan ha appena chiuso il colpo Ibrahimovic, ma non ha intenzione di fermarsi al solo mercato in entrata. E’ anche quello in uscita ad essere protagonista del gennaio che sta per arrivare, perché i rossoneri si preparano agli addii. Tra questi, appare certo quello di Franck Kessiè, che non farà più parte del progetto del club di Milano.

Quest’anno non ha inciso con Pioli e ancor prima non lo aveva fatto col suo predecessore, Giampaolo. Ha giocato anche e non poco, per esigenze tecniche e numeriche di un Milan in difficoltà, collezionando ben 15 presenze. L’addio però è imminente e arriverà a gennaio, ritardando quello che sarebbe stato l’addio della scorsa estate, quando saltò tutta la trattativa che lo avvicinava in Inghilterra. Potrebbe dunque allontanarsi dall’Italia, nonostante ci sia ancora interesse da parte del Napoli di Gennaro Gattuso.

News Milan, Kessiè verso la Premier League: West Ham e Wolves su di lui

Stando a quello che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, sul calciatore ivoriano e classe ’96, ci sarebbero i club di Premier League. Franck Kessiè pronto all’addio da Milano, dopo una permanenza durata due anni e mezzo. Ci vorranno circa 20 milioni per portarlo via dal Milan e su di lui ci sono West Ham e Wolverhampton. Il centrocampista ivoriano lascerebbe l’Italia dopo una lunga trafila vissuta con le maglie di Cesena e Atalanta, ancor prima del Milan.