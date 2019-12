Calciomercato Juventus, tutto pronto per l’arrivo di Haaland: le ultime

Calciomercato Juventus Haaland| Per mettere a segno grandi colpi ci si deve muovere in anticipo, questo è ovvio. Anche grandi club come la Juventus, che potrebbero avere alcune facilitazioni visto il nome e la storia attuale, si muovono prima degli altri per bruciare la concorrenza e non avere dunque nessun tipo di problema nell’accaparrarsi cartellini di calciatori forti e promettenti.

Potrebbe essere senza dubbio il caso di Haaland, talento norvegese del Salisburgo ambito praticamente da mezza Europa. In effetti per uno che fa 28 gol e 12 assist in 22 partite non potrebbe essere altrimenti, per questo motivo c’è la fila: Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United e proprio Juventus.

Calciomercato Juventus, Haaland è a un passo: i dettagli

I bianconeri sembrano essere in netto vantaggio rispetto agli altri, pronti a chiudere l’affare subito, già a gennaio. Attenzione però, è difficile pensare ad un trasferimento immediato, piuttosto è semplice immaginare un tipico colpo alla Juventus. Prendere il giovane talento, bloccarlo subito ma lasciarlo in forza alla propria squadra fino a giugno, momento in cui poi si trasferirà definitivamente in bianconero. Tutto estremamente semplice e, come racconta l’edizione odierna di TuttoSport, anche abbastanza vicino alla chiusura. C’è solo da aspettare un altro pò.