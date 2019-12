Calciomercato Inter, parla Vidal: queste le sue dichiarazioni

Calciomercato Inter Vidal| Vidal ha denunciato il Barcellona. Il centrocampista cileno ha parlato della questione ai microfoni di Radio ADN, direttamente dal suo paese di nascita. Senza troppi giri di parole l’ex centrocampista della Juventus ha parlato chiaramente dei soldi che secondo lui gli spettano e della situazione, con l’Inter che naturalmente aspetta alla finestra. I nerazzurri credono fortemente nella possibilità di poter acquistare il centrocampista dei catalani, scocciatosi di restare in panchina.

Come detto il mediano ha denunciato il club catalano per il mancato pagamento di alcuni bonus (circa 2,4 milioni di euro) previsti da contratto.

Queste le parole di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona

Ed è proprio l’ex Juve e Bayern a parlare direttamente dal Cile confermando a Radio ADN: “Mi sembra ingiusto che manchi questo denaro se mi spetta, credo sia una cosa naturale che io lo voglia. Questo però è un tema che non ha nulla a che vedere con quello che sta succedendo in questi giorni, al mercato ci penserò poi, è un altro discorso. Il mio rappresentante e avvocato si sta occupando di questa faccenda. E’ un tema di cui parlerò una volta rientrato in Spagna (previsto il 2 gennaio, ndr). Ora mi godo le vacanze in Cile e mi concentro su quello che succede qui e basta, senza altri pensieri”.