Calciomercato Inter, idea Ghoulam per la fascia sinistra

Faouzi Ghoulam potrebbe essere la soluzione a molti problemi, dell’Inter come del Napoli, che potrebbero concludere l’affare nella prossima sessione di mercato.

Calcio mercato Inter, piace Ghoulam del Napoli

L’algerino fino a questo momento non ha trovato grande spazio. Complice un rapporto mai decollato con Ancelotti e qualche acciacco fisico di troppo, le presenze quest’anno sono state soltanto 5, per un totale di 300 minuti giocati nel complesso. Con Gattuso le cose non sono migliorare per il momento e per questo, la dirigenza partenopea sta pensando ad una sua vendita a gennaio. L’Inter, dal canto suo, un esterno in grado di far rifiatare Candreva ed Asamoah lo sta cercando da tempo, e potrebbe approfittare della situazione. Secondo quanto riferito da calciomercatonews, Marotta potrebbe percorrere la strada del prestito con diritto di riscatto, sfruttando la volontà del calciatore di rilanciarsi. Il franco-algerino è molto apprezzato da Conte, il quale cercò di prenderlo ai tempi in cui allenava il Chelsea. L’alternativa, eventualmente, è da cercare sempre in Italia.

Quanti affare sull’asse Inter-Napoli

Non solo Ghoulam. Le dirigenze dei due top club stanno lavorando anche ad un clamoroso scambio, che porterebbe Llorente a Milano e Politano a Napoli. Scambio di prestiti, visto che il primo non è esattamente il profilo di attaccante mobile congeniale a Gattuso (mentre farebbe comodo a Conte), mentre il secondo è finito ai margini del progetto nerazzurro, venendo scavalcato nelle gerarchie anche dall’esordiente Esposito.