Calciomercato Fiorentina, Duncan è il nome per gennaio: i dettagli

Calciomercato Fiorentina, Duncan è l’obiettivo per gennaio

Calciomercato Fiorentina – Duncan | La Fiorentina va a caccia di nuovi innesti in vista del mercato di gennaio, che sta finalmente aprendo le porte. Con l’arrivo di Beppe Iachini alla guida tecnica dei viola, cambiano le idee e anche gli elementi. E’ per questo che ora, il presidente Roccco Commisso, sarà pronto a sborsare un’importante cifra economica, per accontentare le richieste del tecnico. Coordinato dal ds Pradè, potrà puntellare quello che è l’organico a sua disposizione. Tra gli obiettivi, per il centrocampo, c’è il nome di Alfred Duncan, mediano del Sassuolo che Iachini ha già allenato in passato, nel corso della sua esperienza al Sassuolo.

News Fiorentina, Duncan potrebbe tornare a lavorare con Iachini: la situazione

Conosce bene il calciatore classe ’93, Alfred Duncan, il nuovo tecnico della Fiorentina. Beppe Iachini potrebbe ritrovare il calciatore nella sua nuova esperienza ai viola. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, infatti, la novità del mercato proverrebbe dalla Fiorentina. Con Roberto De Zerbi quest’anno ha giocato a intermittenza, non trovando spesso la titolarità. Non è più un elemento imprescindibile per la rosa del Sassuolo ed è per questo che la Fiorentina potrebbe tentare l’assalto nel prossimo gennaio. C’è capire quale sarà la richiesta economica dei neroverdi e soprattutto se avranno intenzione di cedere il proprio calciatore. Ciò che è certo, invece, è la voglia di fiondarsi sul calciomercato da parte della Fiorentina.