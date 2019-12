Calciomercato Fiorentina, De Rossi lascerà il Boca: sarà ritiro o ritorno in Serie A?

Calciomercato Fiorentina, De Rossi tra ritiro e ritorno in Italia: lascerà il Boca

Calciomercato Fiorentina – De Rossi | Potrebbe lasciare il Boca Juniors dopo pochi mesi e la sua avventura potrebbe essere già terminata alla Bombonera. Il presidente Jorge Arneal ha dichiarato di voler rivedere il contratto del calciatore ex Roma, Daniele De Rossi. Il ‘tano’ arrivato lo scorso luglio, non ha mai inciso in Sud America ed è per questo che potrebbe essere già finita la sua avventura a Buenos Aires. Ha trovato il campo solo in sei occasioni con la maglia degli Xeneizes e la sua avventura sarebbe ai titoli di coda. Sarà ritiro per il Campione del Mondo 2006 oppure l’ipotesi di un ritorno in Italia è concreta?

News Fiorentina, suggestione De Rossi: la situazione dopo l’annuncio del presidente del Boca

“E’ un calciatore finito” è la frase più ricorrente di quest’ultimo periodo quando si parla di Daniele De Rossi, in Argentina. I sudamericani sono convinti che ormai il periodo a grandi livelli dell’ex Roma, sia finito. Il club argentino ha creduto in lui la scorsa estate e il suo arrivo è stato molto atteso dai tifosi del Boca Juniors. Ora però sembra giunta al termine la sua esperienza in Argentina e potrebbe aprirsi un nuovo scenario di mercato. Come racconta La Repubblica, la Fiorentina potrebbe ritornare su di lui. Le alternative per Daniele De Rossi, ormai prossimo ai 37 anni, sarebbero due: ritirarsi oppure riprovarci in Italia, questa volta con la maglia della Fiorentina che lo ha corteggiato nel corso dell’estate 2019.