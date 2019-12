Calciomercato Roma: via Under, ecco il vide-Dzeko

Calciomercato Roma: Under può aprtire

Notizie AS Roma: Cengiz Under vuole tornare a splendere dopo un 2019 da dimenticare. In 20 partite disputate il turco ha raccolto solamente 3 gol, spingendo la dirigenza giallorossa a pensare a lui come possibile partente in estate.

La Roma lo valuta 50 milioni, ma è necessario che il calciatori torni a brillare. Sull’esterno, che piace anche al Tottenham, ci sono soprattutto Bayern Monaco, Siviglia ed Everton.

Ultime Roma: chi viene e chi va

Intanto, come riportato da Tuttosport, per Gianluca Petrachi le vacanze non sono mai iniziate. Il ds della Roma è già al lavoro per migliorare la rosa e allo stesso tempo accontentare Pallotta in attesa dell’evolversi della trattativa di cessione societaria al gruppo Friedkin. Una delle priorità del 2020 sarà quella di rinnovare il contratto di Lorenzo Pellegrini.

Bisognerà abbassare però il tetto ingaggi e quindi sulla lista dei possibili partenti, e piazzare oltre ad Under anche Fazio (2,5 milioni a stagione ciascuno), Juan Jesus e Pastore, quest’ultimo pagato 4 milioni a stagione.

L’addio più probabile resta però quello di Florenzi, ma in questo caso è proprio l’ingaggio (3 milioni) a fare arretrare le possibili pretendenti. Alla Fiorentina, che resta la piazza più accreditata, si era aggiunta una timida corte della Sampdoria ma l’ingaggio eccessivamente elevato sembra aver fatto fare retromarcia al club di Ferrero. Per Florenzi la Roma infatti chiede comunque circa 15-20 milioni di euro.

Capitolo attaccante: Kalinic è in uscita, resta in orbita Petagna, intriga Mariano Diaz del Real Madrid. Altri nomi, Pinamonti, Kean e più staccato Llorente.