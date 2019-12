Calciomercato Napoli, Lobotka il primo obiettivo di Gattuso: la notizia

Calciomercato Napoli Lobotka| Il mercato è ormai alle porte, e abbiamo iniziato ad annusarlo con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan (diventato ufficiale in questi minuti). I rossoneri non sono però l’unica squadra che si sta già muovendo in maniera concreta sul fronte mercato. In Italia infatti freme la voglia di migliorare la propria squadra vista la grande competizione che si è creata per la corsa Champions ed Europa League.

Il Napoli in particolare si sta muovendo per sistemare qualcosa tra le proprie fila, a partire dalla mediana dove Gattuso ha fatto sapere di aver assoluto bisogno di un centrocampista difensivo, nel particolare di un regista che smisti pallone e renda la manovra più fluida, che giochi dinanzi alla difesa senza paura.

Il nome caldo è quello di Stanislav Lobotka, stella del Celta Vigo che piace al Napoli ormai da anni. Lo slovacco non è mai stato così vicino agli azzurri.

Calciomercato Napoli, prima offerta per Lobotka: cifre e dettagli

L’agente del giocatore infatti nelle prossime avrà un contatto con la dirigenza del Celta per presentare la prima proposta del Napoli. Il club azzurro è pronto a mettere sul piatto 15/16 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta degli spagnoli è di 25 milioni.

Gli azzurri dalla loro hanno senza dubbio la volontà del calciatore, che è quella di lasciare la Spagna. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi, sembra però che 20 milioni possa essere la cifra giusta per far chiudere il cerchio.

