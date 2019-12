Calciomercato Juventus, Eriksen si allontana: intrigo di mercato con il Real

Calciomercato Juventus, beffa Real per Eriksen: il danese potrebbe andare ai blancos

Calciomercato Juventus – Eriksen | Il calciatore danese del Tottenham, Christian Eriksen, si prepara all’addio dalla Premier League dopo ben sette anni di permanenza in Inghilterra. L’avventura londinese volgerà al termine, probabilmente già da gennaio. Quello che è un obiettivo per il mercato della Juventus, ma non solo perché Marotta sarebbe stato intenzionato a prelevarlo per l’Inter al termine della stagione, è finito in orbita Real Madrid. Il classe ’92 non ha rinnovato con il Tottenham e non ci sono avvicinamenti tra società ed entourage del calciatore. E’ per questo che ora la società di Londra starebbe pensando ad una soluzione diversa: scambio con il Real per Gareth Bale.

News Juventus, scambio Eriksen-Bale tra Spurs e Real: i bianconeri studiano le alternative

I colleghi spagnoli del ‘Desmarque‘ rivelano dell’importante obiettivo di mercato di Josè Mourinho, per il suo Tottenham. Si tratta del gallese Gareth Bale, che tornerebbe ‘a casa’ e questo, chiuderebbe ogni tipo di possibilità alla Juventus, per quanto riguarda Eriksen. Sul piatto, per arrivare a Bale, ci finirebbe proprio il centrocampista danese che accetterebbe volentieri l’ipotesi spagnola. Eriksen dunque si allontana dalla Serie A e la trattativa tra gli inglesi e gli spagnoli, potrebbe prendere un’accelerata in questi giorni. Intanto la Juventus resta attenta su Pogba e le altre alternative per il mercato imminente su cui il CFO bianconero, Fabio Paratici, sarebbe già a lavoro.