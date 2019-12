Serie B, è scandalo in Cosenza-Empoli: pallone in porta, non è gol

Incredibile errore del direttore di gara Pezzuto durante Cosenza–Empoli: il pallone è ampiamente in porta, ma per l’arbitro non è gol.

Errore incredibile, gol non concesso in Cosenza-Empoli

Siamo al minuto 83 della sfida di Serie B, dove oggi si sta disputando il boxing day d’anglosassone origine, tra toscani e calabresi quando né l’arbitro né i suoi assistenti si rendono conto che il pallone tirato da Samuele Ricci ha superato la linea di porta di oltre mezzo metro dopo aver toccato la traversa, per poi tornare di nuovo in campo. Non sono valse a nulla le proteste disperate della squadra di Muzzi. Una rete fondamentale ai fini del risultato, visto che i toscani sono usciti sconfitti dallo stadio San Vito, con un uomo in meno per l’espulsione di Laribi. Ancora una volta, si sente in Serie B la mancanza della tecnologia in campo, che dall’anno prossimo diverrà invece realtà.

VAR in Serie B, quando?

Già la stagione scorsa era stato trovato un accordo con i vertici arbitrali ed è stata sperimentata nei playoff l’applicazione della tecnologia in campo. Stavolta si cerca di partire prima. Probabile che si parta con una sperimentazione offline (in A era durata un anno) in 2-3 partite a giornata e poi si passi all’utilizzo vero e proprio nei playoff e nel playout, per introdurla ufficialmente a cominciare dalla prossima stagione.