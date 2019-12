Risultati Boxing Day Premier League: il Liverpool dilaga

Risultati Boxing Day Premier League | Prosegue senza rivali la marcia del Liverpool in Premier League. Nel big match del Boxing day la formazione di Klopp si impone con un rotondo 4-0 sul campo del Leicester secondo in classifica. I Reds chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a una rete di Firmino al 31′ prima di dilagare nella ripresa. Il raddoppio è di Milner su rigore al 71′, poi arrivano la seconda rete di giornata da parte di Firmino al 75′ e quella di Alexander-Arnold al 78′. Grazie a questa vittoria il Liverpool vola a quota 52 punti in classifica mentre il Leicester resta fermo a 39. Nel resto dei match del tradizionale Boxing Day di Santo Stefano il Manchester United cala il poker all’Old Trafford e dopo essere passato in svantaggio travolge il Newcastle per 4-1. Ospiti in rete con Longstaff al 17′ ma i Red Devils reagiscono subito andando a segno con Martial al 24′ e portandosi in vantaggio al 36′ con Greenwood. Sul finale del primo tempo tris dello United con Rashford. Al 51′ partita chiusa ancora con Martial che firma così una doppietta.

Boxing Day, buona la prima per Ancelotti

Buona la prima per Carlo Ancelotti all’Everton. Il tecnico emiliano ha vinto all’esordio sulla panchina dei ‘Toffees’, che hanno superato il Burnley per 1-0 in casa. La sfida è stata decisa da un gol di testa di Calvert-Lewin all’80’. L’Everton sale così in tredicesima posizione con 22 punti. Tra le altre partite giocate nel pomeriggio da segnalare il passo falso casalingo del Chelsea, sconfitto per 2-0 dal Southampton, mentre il Tottenham di Mourinho ne approfitta superando il Brighton per 2-1 e portandosi così a 3 punti dal quarto posto occupato proprio dai Blues.

