Calciomercato Milan, Todibo si allontana: distanza economica con il Barcellona

Calciomercato Milan: ancora distanza tra rossoneri e Barcellona per Todibo

Calcio Mercato Milan Todibo | Il Milan non sta vivendo una stagione particolarmente esaltante, e il bruttissimo risultato di Bergamo rischia ancora una volta di compromettere diverse cose. Sempre più evidente come ormai ci sia l’assoluto bisogno di una svolta, soprattutto dal mercato. I rossoneri dovranno rinforzarsi a gennaio per potersi rialzare in campionato, e punteranno ad un difensore. Il primo nome della lista è quello di Todibo, centrale francese del Barcellona, già seguito da qualche settimana in Via Aldo Rossi.

L’ex Tolosa sarebbe il profilo ideale, ma la trattativa non è affatto semplice, anche per via della concorrenza. La modalità su cui Milan e Barça stanno lavorando all’operazione è quella di un prestito con obbligo di riscatto, ma è proprio la cifra di quest’ultimo a frenare le velleità di Boban e Maldini. Il Milan non va oltre i 15 milioni di euro, mentre i catalani valutano il cartellino di Todibo non meno di 25. Questa la notizia riportata da Sky.

Milan-Todibo: l’altra condizione del Barcellona

Ad oggi la trattativa per Todibo appare molto difficile per il Milan, il quale però non sembrerebbe avere alcuna intenzione di mollare la presa. Intanto il Barcellona detta un’altra condizione per l’affare: inserire una clausola di recompra sul giocatore, in modo da non perderlo del tutto.