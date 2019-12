Calciomercato Fiorentina: Cutrone apre alla cessione

Notizie Fiorentina: Cutrone apre alla cessione

Ultime Fiorentina, Patrik Cutrone può arrivare. L’esperienza al Wolverhampton, fin qui non è stata troppo ricca di soddisfazioni. Meglio: non in linea con le aspettative di Patrick Cutrone.

Come riportato da Sportitalia, l’attaccante sta valutando concretamente la possibilità di tornare in Italia, la Fiorentina ha fatto un sondaggio approfondito già dieci giorni fa incassando l’apertura totale di Cutrone. C’è accordo sulla formula, prestito (magari oneroso) con diritto di riscatto, ora serve che il club inglese scenda da 20 milioni iniziali di valutazione a una cifra non superiore ai 15-16 milioni. La dirigenza viola ha ancora margine per trattare il ritorno in Italia dell’ex Milan.

Ultime Fiorentina: c’è grande concorrenza

Per il calciatore, tuttavia, la concorrenza non manca. Sull’attaccante c’è anche il Torino che potrebbe perdere Simone Zaza. L’identikit dell’eventuale sostituto dell’ex Juve porta alla Premier, proprio Patrick Cutrone, 21 anni, titolare e punto di forza della nazionle Under 21.

In estate il club inglese, che ha eliminato proprio il Toro nei preliminari del terzo turno di Europa League, ha speso 18 milioni più bonus. Ma sino ad oggi l’ex Milan è stato impiegato con il misurino del farmacista.

Anche il Toro, dunque, ci sta ripensando. Via Zaza, Mazzarri punterà su Cutrone che potrebbe anche giocare in coppia con Belotti.