Boxing Day, Serie B: Il Benevento batte il Chievo e allunga

Boxing Day, Serie B: Il Benevento allunga

Boxing Day Serie B | La capolista Benevento allunga ancora in classifica portando a 12 i punti di vantaggio sul Pordenone, sua diretta inseguitrice. Nella 18° giornata di Serie B la formazione campana supera fuori casa in rimonta il Chievo per 2-1 (Vignato al 28′, poi Maggio al 35′ e Tuia al 45′) e approfitta del passo falso del Pordenone che viene travolta della Salernitana vittoriosa in casa per 4-0 con le doppietta di Djuric e Klyine. Ora il Benevento sale a 43 punti, con il Pordenone fermo a 31. Il Cittadella invece si mantiene in corsa consolidando il suo terzo posto a due lunghezze dal Pordenone vincendo in casa del Venezia per 2-1 (Diaw e D’Urso i marcatori prima della rete dei padroni di casa di Ceccaroni) così come il Crotone che a Frosinone si impone con lo stesso risultato grazie alle reti di Mazotta e Marrone nel finale dopo il momentaneo pareggio di Paganini.

Serie B, gli altri risultati

Il Perugia pareggia 2-2 a Trapani grazie ad un rigore di Falcinelli all’86’ (a segno Luperini, Iemmello e Pettinari): il match è stato condizionato dall’espulsione di Stramberg al 60′ e si è chiuso con il secondo cartellino rosso all’indirizzo di Gyomber all’85 per gli ospiti. Pareggio 1-1 tra Cremonese e Juve Stabia (Forte e poi Ceravolo) e successo a Livorno del Pescara per 2-0 con reti di Galano e Maniero. In serata l’Ascoli privo di Ninkovic supera il Pisa 1-0. Decide una rete di Cavion al 68′. La formazione marchigiana sale al quinto posto in classifica con 27 punti, raggiungendo il Perugia. Il Pisa resta fermo a 23 punti, al dodicesimo posto. Alle 21 l’ultimo match, quello tra Entella e Spezia