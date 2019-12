Incredibile quanto accaduto in Inghilterra, ma tant’è: il campione del Tottenham Son questa volta non è riuscito ad evitare lo stop.

Tottenham, out 3 Son per 3 settimane

Dopo essere stato perdonato dalla giustizia sportiva inglese in occasione dell’intervento su Andre Gomes, stavolta in campione coreano è stato stoppato. Il Tottenham Hotspur si è visto respingere il ricorso in appello contro il cartellino rosso comminato a Son Heung-min. Lo ha annunciato oggi la federcalcio inglese (FA). L’ala sudcoreana degli Spurs ha subito una espulsione nel derby londinese perso in casa per 2-0 contro il Chelsea dopo che il Var ha confermato il fallo al difensore del Blues Antonio Rudiger, colpito all’altezza del petto. Il Tottenham ha fatto appello, ma la FA ha confermato il cartellino rosso, il che significa che Son ora non giocherà le prossime tre partite, con il Brighton il giorno di Santo Stefano, e a seguire il Norwich e il Southampton, in programma rispettivamente sabato prossimo e il giorno di Capodanno.

Le reazioni alla decisione

Il manager del Chelsea, Jose Mourinho, ironizzo’ sulla reazione di Rudiger che ha portato al rosso er Son, dicendo che avrebbe dovuto “rialzarsi” ma l’allenatore dei Blues, Frank Lampard, ha difeso la condotta del suo giocatore.