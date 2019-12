Calciomercato Inter: Alena è la concreta alternativa a Vidal

Calciomercato Inter, il piano B ad Arturo Vidal si chiama Carlos Alena

Calciomercato Inter – Alena | Gli obiettivi dell’Inter per il mercato, ormai prossimo ad aprire i battenti, sono tutti concentrati per il reparto di centrocampo. L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, procede sulla sua strada e la percorre verso gli obiettivi che portano i nomi di Kulusevski e Vidal, su tutti. Per quest’ultimo, la pista sembra complicarsi sempre di più, perché il Barcellona continua a far sapere di non volersene privare. L’Inter studia diverse alternative, Marotta però non smette di guardare in casa blaugrana e sarebbe pronto all’assalto verso un altro dei pezzi pregiati della catalogna. Si tratta del centrocampista classe ’98, Carlos Alena che il prossimo 5 gennaio compirà ventidue anni. E’ il suo nome ad essere finito nel taccuino della dirigenza nei nerazzurri che avrebbero visto in lui il primo obiettivo se dovesse definitivamente saltare Vidal.

News Inter, Alena a gennaio: Vidal salta, le ultime di calciomercato

Stando a quanto rivelato dai colleghi spagnoli del Mundo Deportivo, Carles Alena potrebbe finire in Serie A, all’Inter. Il motivo è il muro alto del Barcellona su Vidal, perché i blaugrana continuano a respingere le avance dei nerazzurri. Il quotidiano spiega la situazione della trattativa: il club catalano non cederà Vidal per meno di 20 milioni e l’Inter non sembra aver intenzione di alzare la posta. E’ per questo il club di Milano si starebbe orientando su Alena, che piace tantissimo anche ai ‘cugini’ del Milan. La concorrenza è viva anche al campionato spagnolo: su di lui, ci sono Betis e Getafe.