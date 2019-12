Mercato Roma, Under può partire: due top club su di lui

Mercato Roma: due pretendenti per Under

Mercato Roma Under | La stagione della Roma sta prendendo una piega piuttosto positiva, e dopo qualche incertezza iniziale, ecco che la squadra di Fonseca sta trovando sempre più fiducia e prestazioni. I singoli si stanno comportando molto bene, ma qualche infortunio ha complicato non poco le cose. Tra le tante note positive dell’ultimo periodo, ce n’è una un po meno lieta, e riguarda Under. L’attaccante turco ha subito un infortunio piuttosto fastidioso ad inizio anno, e sembra che non sia riuscito ancora a tornare nelle condizioni migliori di forma.

Il turco non sta giocando benissimo, ed attualmente Fonseca lo ha messo un po dietro nelle gerarchie. La cessione a gennaio è possibile? Sicuramente si, specie se ci sono le pretendenti pronte ad investire. Stando a quanto trapelato da alcuni media turchi e riportato da cm.com, pare che su Under ci siano Tottenham e Siviglia. I due top club lo stanno tenendo d’occhio, che nella sessione invernale possa arrivare qualche offerta?

Under: futuro incerto, può restare in Serie A

Under non sta vivendo un momento esaltante, e a gennaio potrebbe arrivare una svolta decisiva. Le pretendenti ci sono, e tra queste anche tre italiane. Occhio quindi a cosa succederà da qui a breve. Possibili novità attese nei prossimi giorni.