Calciomercato Juventus, potrebbe saltare il passaggio di Mandzukic all’Al-Duhail: la situazione

Calciomercato Juventus – Mandzukic | L’affare che porta il croato in Qatar potrebbe sfumare. Sarebbero sorti problemi economici tra l’attaccante della Juventus e il club dell’Al-Duhail. L’accordo economico non sarebbe arrivato, stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it. Nei giorni scorsi è rimbalzata in Italia la notizia della partenza in Qatar di Mario Mandzukic, pronto a svolgere le consuete visite mediche per unirsi al club qatariota, ma la trattativa si complica ora sempre di più.

Ultime Juventus, Mandzukic torna in Italia alla ricerca di una nuova sistemazione?

Mario Mandzukic potrebbe tornare in Italia al margine della sosta natalizia, se il club dell’Al-Duhail non dovesse trovare l’intesa economica con il suo entourage. Il calciatore avrebbe già lasciato la città di Doha, contrariato dalle cifre economiche proposte dal club. Ora la cessione del centravanti croato in direzione Qatar sembra difficile e torneranno alla ribalta i club europei. In Inghilterra resta vivo l’interesse del Manchester United, con Ole Gunnar Solskjaer che potrebbe approfittarsene della situazione. Stesso discorso vale per il Milan in Italia, perché Zlatan Ibrahimovic sembra potersi allontanare. Ora Fabio Paratici dovrà trovare una sistemazione, ma la speranza è quella di liberare quanto prima il suo attaccante, per non continuare ad avere un calciatore scontento nell’organico.