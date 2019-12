Cagliari, Giulini su Nainggolan: “Operazione difficile, stiamo facendo un favore all’Inter”

Notizie Cagliari: Giulini su Nainggolan

Notizie Cagliari Giulini Nainggolan | Un campionato davvero straordinario per il Cagliari, il quale dopo quasi un girone di andata si ritrova in zona Europa in maniera molto meritata. La squadra di Maran si sta comportando benissimo, e le prestazioni in campo non fanno altro che entusiasmare i tifosi. Uno dei trascinatori è senza dubbio Nainggolan, tornato a Cagliari dopo tanti anni, e dopo essere stato escluso da Conte. Il centrocampista belga è in prestito annuale alla squadra sarda, e il patron Giulini ha proprio voluto approfondire questa questione. Queste le sue parole rilasciate a Radio Rai:

“C’è una data con cui discuterete con l’Inter? No, stiamo osservando la situazione, siamo molto entusiasti. Nainggolan è felice di essere tornato a Cagliari, e noi siamo altrettanto felici di averlo qui con noi. E’ un leader in mezzo al campo, ed è un giocatore importantissimo per le nostre giocate. Per ora non ne parliamo ancora, poi a marzo avremo il quadro completo della situazione, e magari ne riparleremo. Credo che purtroppo stiamo facendo un favore all’Inter, operazione difficile per la prossima stagione”

Cagliari-Nainggolan: l’amore ritrovato

Il Cagliari può davvero lottare per qualcosa di grande in questa stagione, e lo farà anche grazie alle prestazioni di qualche singolo. Nainggolan sta illuminando il centrocampo di Maran, e dopo tanti anni forse un po tutti si aspettavano un ritorno di questo tipo. Il Ninja si è ripreso i suoi tifosi, e adesso punta a scrivere la storia. Tanti elogi per l’ex Roma, soprattutto dal suo attuale tecnico.