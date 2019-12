Calciomercato Roma, Mariano Diaz primo obiettivo di Petrachi

Calciomercato Roma: Petrachi punta su Mariano Diaz a gennaio

Calcio Mercato Roma Mariano Diaz | La Roma sta attraversando un ottimo momento di stagione, e il 4-1 inflitto alla Fiorentina nel match del Franchi, ne è stata l’ennesima dimostrazione. La squadra di Fonseca convince sempre di più, ma è sempre più probabile che la dirigenza voglia ugualmente intervenire sul mercato. Obiettivo principale? Trovare un vice Dzeko, fulcro della squadra, ma stanco come non mai.

L’attaccante bosniaco ha bisogno di una spalla, e il ds giallorosso Petrachi ha già messo nel mirino più di qualche giocatore. Il primo della lista Mariano Diaz, attaccante in uscita dal Real Madrid. Ad oggi l’ex Lione resta un obiettivo concreto, e la Roma vorrebbe puntare ad un prestito, seppur oneroso di 4.5 milioni di euro. Il prezzo alto sta portando ad uno stallo la trattativa, ma la sensazione è che comunque l’affare possa concretizzarsi.

Ultime Roma: Kalinic sceglie il suo futuro

Mariano Diaz è stato designato come il prossimo vice Dzeko, ma Kalinic? L’attaccante croato ha avuto fin qui pochissimo spazio, e il feeling con il tecnico Fonseca non sembrerebbe essere ancora scattato. Quale sarà il suo futuro allora? Pare che l’ex Fiorentina voglia comunque restare a Roma, provando a giocarsi le sue carte, così come riporta La Gazzetta dello Sport. Intanto un altro obiettivo per l’attacco si è allontanato nelle ultime ore.