Sassuolo-Napoli: highlights, risultato, sintesi, gol e video

Sassuolo-Napoli Highlights | Con una rete all’ultimo minuto di recupero, il Napoli torna al successo dopo due mesi e vince 2-1 in casa del Sassuolo. La cura Gattuso comincia a dare i suoi effetti. A fine primo tempo conduce 1-0 il Sassuolo. Decisivo fino a quel momento Junior Traoré in rete al 29′ con un tiro al volo sul secondo palo. Al 57′ arriva il pari. Allan aggancia un ottimo passaggio, supera i difensori e calcia in rete sulla sinistra dalla media distanza. In pieno recupero il gol della vittoria dei partenopei. Comproprietà tra una spaccata di Obiang e un tocco di Elmas. Il pallone supera Pegolo e fissa il punteggio sull’1-2. Ad oggi la storia degli incontri in Serie A delle due squadre vede il Napoli condurre con 7 vittorie, contro un solo successo del Sassuolo e 5 pareggi. L’ultimo match tra le due società si è concluso in un pareggio 1-1, ma ciò non deve trarre in inganno. A rappresentare il disequilibrio tra i due club ci pensa il numero complessivo di reti, 20 per il Napoli e solo la metà per il Sassuolo. La statistica comprende i dati di oggi.

