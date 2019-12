Lecce-Bologna, Rossettini e Skorupski nel pre-partita

Tweet on Twitter

Lecce-Bologna – Rossettini e Skorupski | Hanno parlato ai microfoni di Sky Sport, prima della partita, i protagonisti del match. Ecco le loro parole.

Rossettini prima di Lecce-Bologna

“Ci teniamo tanto a regalare ai tifosi la prima vittoria casalinga, oggi è una partita per noi fondamentale e deve essere l’occasione per provarci, in tutti i modi”.

Skorupski prima di Lecce-Bologna

“Vogliamo la continuità, come ci ha chiesto anche il mister. Vogliamo fare tre punti, sappiamo che non sarà facile, ma siamo una squadra che ha qualità per poter vincere”.

