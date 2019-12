Corini dopo Parma-Brescia: “Abbiamo dimostrato di poter lottare”

Parma-Brescia | Eugenio Corini, allenatore del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Parma-Brescia. Ecco le sue parole.

Le parole di Corini, nel post-partita di Parma-Brescia

“Occasione persa? E’ stata una prestazione importante per noi, era la terza gara in otto giorni. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi è mancato un pizzico di lucidità. Mentre la partita si allungava, la squadra ha fatto molto bene, stavamo portando a casa il risultato e c’è grande rammarico. E’ veramente un peccato. Però questa è la strada giusta per far bene, la squadra ha sempre avuto un’identità ben precisa. Ci siamo riscritti alla corsa salvezza, fino al 90′ eravamo riusciti a uscire dalla zona calda. Abbiamo dimostrato di poter lottare, questo è molto importante. Ho avuto grande energia nel tornare anche perché ho ritrovato un gruppo molto solido. Il pareggio di oggi ci fa credere di poter fare qualcosa di importante, se tutti remiamo dalla stessa parte, può venir fuori il successo”.