Calciomercato Inter, Godin non tornerà all’Atletico: vuole restare in nerazzurro

Calciomercato Inter, presente e futuro in nerazzurro per Godin

Calciomercato Inter – Godin | Nessuna voglia di andar via e nessuna nostalgia di ‘casa’. Diego Godin resterà all’Inter per i prossimi due anni e mezzo. Così come c’è scritto sul contratto stipulato con i nerazzurri, fino al 2020. Nessun ritorno all’Atletico, vuole incidere e vincere in nerazzurro, così come rivelano direttamente dal sito FcInterNews. Le voci di mercato lo hanno visto lontano da Milano, con l’ipotesi Atletico Madrid e di un ritorno in Spagna, che avevano messo in discussione il difensore centrale uruguaiano.

News Inter, niente Atletico: Godin pronto a vincere in nerazzurro

E’ appena cominciata l’avventura all’Inter e non è già giunta al capolinea. Diego Godin vuole vincere, così come dichiarò prima di cominciarla questa nuova esperienza in nerazzurro. Farlo ancora, questa volta in Italia e con addosso i colori nerazzurri. L’uruguaiano vuole continuare il suo percorso di inserimento al campionato italiano e a diventare un perno fondamentale per la difesa a tre di Antonio Conte, che oggi ha schierato Bastoni accanto a De Vrij e Skriniar nella sfida vinta dai nerazzurri, contro il Genoa. Resta legato all’Atletico ma ormai Madrid resta il suo passato. Il presente e il futuro, portano il nome dell’Inter per Diego Godin.