Notizie Fiorentina, esonerato Montella

Notizie Fiorentina, Vincenzo Montella non è più l’allenatore viola. Questo il comunciato:

ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra.

L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore.

La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra.

Notizie Fiorentina, scelto il sostituto

Come riportato da Sky Sport la gara di ieri è stata fatale all’Aeroplanino. La seconda avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina è giunta alla fine.

La società ha deciso per l’esonero, come aveva lasciato intuire anche il direttore sportivo Daniele Pradé dopo la gara.

Dopo la partita, ieri sera, c’è stato un confronto con Joe Barone, braccio destro di Commisso, per decidere se cambiare tecnico o meno. Alla fine la scelta è statoa quella di chiudere il rapporto con Montella, che dal suo ritorno ha collezionato numeri disastrosi: soltanto 5 vittorie in 26 partite, 3 in Serie A, dove ha ottenuto solo 16 punti in 22 partite.

Ultime Fiorentina: ecco il sostituto di Montella

Tra i possibili sostituti il sogno sarebbe Luciano Spalletti, cercato anche dal Milan dopo l’esonero di Giampaolo.

Il tecnico è il preferito dal presidente, tuttavia, non sembrano esserci i margini per arrivare all’allenatore ex Roma e Inter, ancora sotto contratto coi nerazzurri. Ben più percorribile è la strada che porta a Iachini, che a Firenze ha un passato da calciatore e potrebbe traghettare la squadra almeno fino a giugno. In corsa anche Luigi Di Biagio, che ha chiuso la sua esperienza con l’Under 21, e di Cesare Prandelli, che ha già allenato i Viola dal 2005 al 2010 e l’anno scorso era al Genoa.