Ultime Napoli, infortunio Luperto: a rischio la sfida contro il Sassuolo

Ultime Napoli – Infortunio Luperto | Si ferma anche Sebastiano Luperto a Castel Volturno, il Napoli ora è in pieno allarme per quanto riguarda la difesa. Lo rivela il quotidiano La Repubblica. Piove sul bagnato per Gennaro Gattuso perché stando a quanto riportato tra le colonne del quotidiano, non solo Koulibaly e Maksimovic, ora anche Luperto non starebbe benissimo. Potrebbe complicarsi ancora di più la situazione in casa Napoli, già complessa per i risultati che non arrivano. Il tecnico potrebbe trovare soluzioni nell’adattare Hysaj o Di Lorenzo centrali, come fece il suo ‘maestro’, Carlo Ancelotti nel lontano 29 settembre, in occasione di Napoli-Brescia. A partita in corso, costretto ai cambi, decise di schierare Hysaj e Di Lorenzo, adattandoli in ruoli non naturali nella linea a quattro di difesa.

Notizie Napoli, l’infortunio di Luperto rischia di compromettere le scelte di Gattuso

Saranno 48 ore di apprensione in casa Napoli. La situazione legata all’affaticamento di Sebastiano Luperto preoccupa il tecnico Gattuso, che contro il Sassuolo potrebbe dare forfait. Accanto all’unico disponibile tra i centrali, Kostas Manolas, potrebbe finirci Di Lorenzo oppure Hysaj. Oltre a Maksimovic e Koulibaly, sarebbe fermo ai box anche Lorenzo Tonelli, finito ai margini praticamente della rosa. Non fu convocato da Rino Gattuso neanche nella sua prima apparizione di sabato scorso, contro il Parma. E’ in emergenza infortuni in difesa il Napoli e la gara contro il Sassuolo rischia di diventare ancora più insidiosa.