Stasera in TV calcio: tutte le partite in diretta: venerdì 20 dicembre 2019

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN.

Le partite di calcio di venerdì 20 Dicembre 2019

09.30 Western Sydney-Western United (A-League) – SPORTITALIA

16.00 Sassuolo-Chievo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

20.30 Hoffenheim-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

20.45 Fiorentina-Roma (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.45 Hibernian-Rangers (Scottish Premier League) – SPORTITALIA

21.00 Spezia-Cremonese (Serie B) – RAI SPORT e DAZN

21.00 Eibar-Granada (Liga) – DAZN

Rai Sport +HD

06:00 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Ski – Cross Arosa (SUI)

06:30 – TG Sport

08:00 – Memory Review – Rullo goal serie A (16a giornata)

08:10 – L’Uomo e il Mare

08:40 – Radio – Corsa

09:40 – Perle di Sport

09:45 – Snowboard: Coppa del Mondo 2019/2020 Slalom Gigante Parallelo – Lago di Carezza (BZ)

11:20 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Maschile – Val Gardena (ITA)

13:15 – Calcio a 5: Campionato Italiano 2019/2020 14′ Giornata Real Arzignano – Cy – Bertel Aniene

15:00 – Tiro con l’Arco: Roma Archery Trophy Indoor World Series

16:35 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Ski – Cross Arosa (SUI)

18:00 – Sportabilia

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Gli Imperdibili

18:55 – Salto con gli Sci Maschile: Coppa del Mondo 2019/20 HS 140 Klingenthal (GER) – Gara Individuale

19:25 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Maschile – Val Gardena (ITA)

20:45 – Calcio: Campionato Italiano Serie B 2019/2020 – 17a giornata Spezia – Cremonese

22:50 – Memory Review – Rullo goal serie A (16a giornata)

22:55 – Pugilato Finali Trofeo delle Cinture WBC-FPI-Scholas 2019 Roma Boxing week

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Pallanuoto Maschile: World League: Italia-Georgia

01:40 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Maschile – Val Gardena (ITA)

03:00 – Calcio: Campionato Italiano Serie B 2019/2020 17a giornata Spezia – Cremonese

04:40 – L’Uomo e il Mare

05:10 – Memory doc

05:35 – Pugilato Finali Trofeo delle Cinture WBC-FPI-Scholas 2019 Roma Boxing week

Eurosport

06:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Speciale F (1a manche, dalla Francia)

06:45 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Speciale F (2a manche, dalla Francia)

07:30 – Biathlon Coppa del Mondo Sprint 10 km M (da Le Grand Bornand, Francia)

08:30 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 140 – Prova a squadre (da Klingenthal, Germania)

09:30 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 140 (da Klingenthal, Germania)

10:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante M (1a manche, dalla Val d’Isère)

11:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Slalom Gigante M (2a manche, dalla Val d’Isère)

11:35 – Sci Alpino Coppa del Mondo Super – G M (dalla Val Gardena) Live

13:00 – Biathlon Coppa del Mondo Sprint 10 km M (da Le Grand Bornand, Francia)

14:05 – Biathlon Coppa del Mondo 7,5 km Sprint F (da Le Grand Bornand, Francia) Live

15:35 – Sci Alpino Coppa del Mondo Super – G M (dalla Val Gardena)

16:45 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 140 (da Klingenthal, Germania)

17:55 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 140 (Qualifiche, da Engelberg, Svizzera) Live

19:15 – Informazione Flash News

19:20 – Biathlon Coppa del Mondo 7,5 km Sprint F (da Le Grand Bornand, Francia)

20:20 – Sci Alpino Coppa del Mondo Super – G M (dalla Val Gardena)

21:15 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 140 (Qualifiche, da Engelberg, Svizzera)

22:20 – Informazione Flash News

22:25 – Freestyle Coppa del Mondo Half Pipe

23:25 – Informazione Flash News

23:30 – Rubrica La casa delle Olimpiadi

00:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi

00:30 – Rubrica La casa delle Olimpiadi

01:30 – Nuoto International Swimming League 1a g.

03:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Super – G M (dalla Val Gardena)

04:00 – Biathlon Coppa del Mondo 7,5 km Sprint F (da Le Grand Bornand, Francia)

05:00 – Freestyle Coppa del Mondo Half Pipe

SportItalia

06:00 – Sportitalia News

06:30 – Sportitalia News

07:00 – Calcio & Mercato

08:00 – Sportitalia News

08:30 – Teleshopping

09:00 – Calcio & Mercato

10:00 – Teleshopping

11:00 – Hlts Rallycross Canada

12:00 – Calcio & Mercato

13:00 – Sportitalia News

14:00 – B-lab Live

15:00 – Teleshopping

15:30 – Sportitalia News

16:00 – Teleshopping

16:30 – Sportitalia News

16:45 – Teleshopping

17:00 – Calcio Today

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News