Calciomercato Fiorentina, Kalinic o Cutrone per gennaio

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante per la prossima sessione di calciomercato gennaio: possibile il ritorno del bomber croato, così come l’approdo dell’esterno rossonero.

Calcio mercato Fiorentina, assalto a Kalinic

Mentre Montella è alle prese con l’infortunio di Chiesa, Pradé è al lavoro per rinforzare la squadra. Serve un attaccante, e l’ex Atletico Madrid potrebbe essere un’occasione. Fino a questo momento, con la maglia giallorossa, l’attaccante non ha trovato grande spazio. Soltanto 4 presenze in Serie A, per un totale di 77 minuti. Chiuso da Edin Dzeko, non è mai riuscito a scrivere il proprio nome sul tabellino per un gol o un assist. Il suo contratto scadrà nel 2020, così è possibile che si liberi dalla Roma per una cifra irrisoria (se non a 0). Firenze potrebbe essere la piazza giusta per il suo rilancio, ma i tifosi viola, a guardare le reazioni sui social network, stanno storcendo il naso, vista la parabola discendente che ha caratterizzato le sue ultime stagioni e l’età che ormai avanza (a gennaio compirà 32 anni).

Ultime news viola, Borini è un colpo possibile

Discorso simile anche per quanto riguarda l’attaccante del Wolverhampton: in Premier League sta giocando con il contagocce (appena 2 gol in 11 presenze totali, ma mai per l’intera durata per la gara) e così starebbe pensando ad un rientro in Italia. I Wolves lo hanno pagato diciotto milioni più bonus la scorsa estate, ma potrebbero accettare di farlo partire in prestito con diritto di riscatto.