Ultime Inter, Stankovic lascia: è l’allenatore della Stella Rossa

Dejan Stankovic lascia l’Inter, di nuovo: l’ex centrocampista sarà il prossimo allenatore della Stella Rossa di Belgrado.

Notizie Inter, addio a Stankovic

Dopo esservi tornato appena il mese scorso, il serbo abbandona di nuovo l’Inter per un’avventura in patria. Era stato inserito nello staff di Roberto Samaden, con focus sulla crescita dei giovani nerazzurri dal punto di vista tecnico. Tuttavia è già arrivato il momento dei saluti. Stando a quanto riferisce il portale serbo Novosti, si siederà sulla panchina della Stella Rossa di Belgrado, che ha salutato il tecnico Milojevic, nonostante gli 11 punti di vantaggio sulla seconda nel campionato nazionale. “Solo per farti sapere che sono diventato un allenatore della Stella Rossa. Quindi, bevi qualcosa anche per me“, le parole di Stankovic inviate ad un amico e riportate dal quotidiano serbo. Ulteriori dettagli, in particolare sul suo staff, arrivano invece da Telegraf, che specifica come con Stankovic ci saranno anche Nenad Milijaš, e Milos Milojevic, reduce da alcune esperienze in Islanda e Svezia. Dovrebbe arrivare anche il 46enne Nebojsa Milosevic.