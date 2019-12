Notizie Bologna, parla Mihajlovic: queste le sue dichiarazioni

Notizie Bologna Mihajlovic| Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, sta pasando finalmente un buon periodo dopo la tempesta che l’ha colpito in estate. Adesso sembra stare meglio, è tornato in panchina con Milan e Atalanta e ieri sera ha fatto anche una bella sorpresa alla società e ai propri calciatori presentandosi alla cena di Natale, soltanto per un pezzo di essa.

In particolare molto toccante è stato il discorso fatto dal serbo nei confronti della squadra, del proprio staff e della dirigenza. Queste le sue parole riprese da Calciomercato.com.

Le parole di Sinisa Mihajlovic alla cena di Natale

“Per combattere una battaglia del genere non puoi essere solo, io ho cercato di trovare la forza nell’appoggio degli altri e posso dire che sta andando tutto abbastanza bene. Adesso ci troviamo in uno dei periodi più belli dell’anno, il Natale. Pensiamo alla famiglia, dandole il peso che merita e non snobbandola. Avere una famiglia solida che ti supporta è fondamentale per fare andare bene la propria vita, anche a lavoro.

Con queste malattia ho allargato la mia famiglia e devo ringraziarvi di cuore tutti: società, con staff, dirigenza e presidente, ma anche giocatori e dottori, magazzinieri e giardinieri. Tutti mi hanno dimostrato davvero grandissimo affetto, che devo dire non mi aspettavo, grazie”.