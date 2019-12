Calciomercato Bologna, Vignato arriva: ma resterà al Chievo fino a fine stagione

Il classe 2000 non sta attraversando una splendida stagione: 17 presenze tra campionato e Coppa Italia, ed una sola rete segnata assieme ad un assist. Un bottino a dir poco magro che ha fatto leggermente calare l’attenzione su di lui, non del Bologna però che sembra deciso ad investirci. Non un investimento folle è chiaro, viste le cifre sopra citate, ma comunque un qualcosa di importante da mettere sul piatto per un talento a tratti inespresso ma che sembra avere un potenziale davvero enorme.

Per questo motivo il Bologna ha pensato di acquistarlo da subito, bruciando comunque la concorrenza di gente come Milan e Bayern Monaco, ma lasciandolo in prestito al Chievo Verona fino a fine stagione.

Fonte Corriere Dello Sport.