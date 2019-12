Brescia-Sassuolo, 0-2: Traoré e Caputo regalano i tre punti a De Zerbi

Brescia-Sassuolo, risultato e cronaca del match

Brescia-Sassuolo Risultato | Al Rigamonti termina la prima frazione di gioco con i neroverdi in avanti. Al minuto 26 il centrocampista del Sassuolo, Hamed Junior Traorè, ha portato in avanti i suoi. Berardi ha giocato un pallone filtrante proprio per il compagno di squadra che ha saputo metterla sul primo palo, battendo l’estremo difensore del Brescia, Alfonso. Termina il primo tempo ed è in avanti per 0-1 alla prima frazione di gioco.

Il Sassuolo soffre un po’ nella ripresa, con il Brescia che alza i ritmi. Al minuto 72 però è Ciccio Caputo a trovare il gol, che tranquillizza De Zerbi. Allungo dei neroverdi che passano sullo 0-2: Rogerio vede in area il centravanti Caputo e lo serve, quest’ultimo riesce a battere Alfonso con il destro. Pallone che tocca il palo e infila in porta. Nel finale Donnarumma spreca lanciato a rete l’occasione di accorciare. Sassuolo a quota 19, scavalca la Fiorentina e trova il quarto risultato utile consecutivo. Battuta d’arresto per il Brescia di Corini, dopo le due vittorie ottenute negli ultimi due appuntamenti in Serie A.

Il tabellino di Brescia-Sassuolo

MARCATORI: 25′ Traoré, 71′ Caputo (S).

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (65′ Ndoj), Torregrossa (72′ Donnarumma), Balotelli (77′ Matri). In panchina: Andrenacci, Martella, Mangraviti, Gastaldello, Magnani, Viviani, Zmrhal, Ayè, Morosini. Allenatore: Eugenio Corini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio (72′ Kyriakopoulos); Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga (85′ Duncan); Caputo. In panchina: Turati, Peluso, Muldur, Ferrari, Tripaldelli, Magnanelli, Mazzitelli, Bourabia, Djuricic, Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi.

ARBITRO: Di Bello della sezione di Brindisi.

NOTE: AMMONITI: Toljan, Rogerio, Obiang (S); Spalek, Torregrossa (B).