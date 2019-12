Cagliari-Lazio, scontri fra le tifoserie prima del match

Cagliari-Lazio, scontri fra tifosi prima della partita

Non arrivano belle notizie direttamente da Cagliari, dove i padroni di casa e la Lazio stanno dando spettacolo. Prima della partita però si sono registrati degli scontri tra alcuni elementi delle tifoserie, ovviamente episodi spiacevoli ma che vanno comunque raccontati.

Come reso noto dalla Gazzetta Dello Sport, in particolare intorno alle 16 del pomeriggio, due gruppo di tifosi, una decina della Lazio e una quarantina del Cagliari, si sono trovati in via Milano. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo 10 minuti sedando la rissa, nella quale sono volate cinghiate e anche alcune bottiglie. Si pensa che lo scontro fosse stato premeditato, una sorta di appuntamento. Fortunatamente nessun ferito grave.