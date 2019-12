Divertente come ce lo aspettavamo il posticipo di questa 16a giornata di Serie A. In campo Cagliari e Lazio in una sfida a dir poco entusiasmante, sia per il magico periodo delle due squadre che per la loro posizione in classifica.

Cagliari-Lazio, risultato e sintesi: il tabellino del match

In campo sono scese due squadra votate all’attacco, senza paura, almeno per quanto riguarda il Cagliari nella prima frazione di gioco. Una Lazio timida infatti non ha spaventato più di tanto i padroni di casa, convinti e decisi nel far risultato.

Per questo motivo a sbloccare il match è proprio la squadra di Rolando Maran. Rimessa laterale, sponda di Joao Pedro e grandissimo gol di Simeone che al volo ha spiazzato con gran forza il povero Strakosha, letteralmente fulminato.

Cagliari-Lazio, il secondo tempo

Nel secondo tempo cambia, perchè è la Lazio a fare la partita. I biancocelesti entrano in campo con il piglio giusto, tengono in mano il pallino del gioco e dominano anche in termini di occasioni.

In vari momenti c’è la sensazione che i biancocelesti possano pareggiare, ma il Cagliari sfiora più volte il 2-0 in contropiede. Alla fine però, come spesso è accaduto alla Sardegna Arena, arriva il colpo di scena e all’ultimo secondo. Palla in mezzo di Acerbi, mano di Faragò ma palla che arriva a Luis Alberto che di prima scaglia la palla in porta e fa 1-1. Però pazzesco ciò che accade al minuto numero 98: palla in mezzo e colpo di testa di Caicedo che la decide lui, di testa con uno stacco imperioso.

