De Zerbi è la scelta a sorpresa: può arrivare subito lasciando l’OM

L’ipotesi clamorosa e a sorpresa sta portando a Roberto De Zerbi, allenatore italiano che sta brillando col Marsiglia.

La sorpresa è che lascerebbe con effetto immediato l’OM, club che se lo vorrebbe tenere stretto ma che appunto, di fronte alla grande occasione che si sta presentando per lui, vede a rischio separazione il proprio allenatore.

Roberto De Zerbi è il fiore all’occhiello dell’Italia all’estero per quanto riguarda il comparto allenatori. Assieme ai grandi nomi del calcio italiano è uno degli allenatori più importanti all’estero. Dalla sua stessa “scuola” arriva Farioli, considerando che i due hanno lavorato assieme quando il tecnico del Porto era nel suo staff tra Benevento e Sassuolo. E non a caso il club che cerca De Zerbi, aveva ipotizzato di prendere anche Farioli dal Porto, ma con un “no grazie” che sarebbe già arrivato per l’allenatore italiano che ha firmato in estate col Porto e che non replicherà quanto fatto da un altro allenatore, sempre dal Portogallo, che ha commesso un errore lasciando lo Sporting Lisbona nella passata stagione.

De Zerbi protagonista del “mercato degli allenatori”: scelta fatta

La notizia bomba la sganciano dall’estero, in merito alla scelta fatta su Roberto De Zerbi. Anticipando le cose e “comprando” letteralmente il cartellino dell’allenatore italiano, c’è un club che sarebbe pronto a prenderlo in panchina.

Lasciando partire così il proprio allenatore che, a conti fatti, non ha praticamente mai dato un contributo positivo alla nuova realtà che ha vissuto dallo scorso inverno. Ruben Amorim è a rischio esonero e lo United non ha intenzione di fare nuove scelte “a caso”, puntando forte su uno dei migliori allenatori del momento.

Dall’Old Trafford pare abbiano scelto precisamente Roberto De Zerbi che, dovesse firmare per lo United, lo farebbe separandosi subito dall’OM. L’allenatore del Marsiglia è l’unica opzione ad oggi per il Manchester United che, se non dovesse riuscire a prendere De Zerbi, continuerà con Amorim. Altrimenti sarà scelto un “traghettatore” in attesa di un nome importante per il futuro, evitando operazioni “alla Amorim” che fu preso l’anno scorso dallo Sporting Lisbona.

La risposta di De Zerbi alla grande chiamata in panchina

Il giornalista britannico Graeme Bailey ha fatto sapere che il primo nome per la panchina dello United pare essere proprio quello di Roberto De Zerbi. Il tecnico ex Sassuolo può compiere il grande salto per allenare uno dei club più importanti della storia della Premier League, dopo il passato già vissuto al Brighton in Inghilterra.

Una scelta mirata, ma con De Zerbi che potrebbe aver già fatto sapere al club britannico che sarà un discorso da riprendere solo in futuro in quanto, la scelta dello stesso De Zerbi, è quella di portare al termine il suo incarico con l’OM, non lasciando il club in corsa.