Calciomercato: svelato il futuro del mister, l’annuncio del presidente

Aggiornamenti di calciomercato in merito al destino dell’allenatore della big, ecco la comunicazione da parte del presidente che ha chiarito quale sarà il futuro del tecnico.

Svolta in attivo per la società che ha preso una decisione importante riguardo la prossima guida tecnica. C’è l’annuncio del presidente che non lascia alcun dubbio, spiazzati anche i tifosi: ecco cosa sta succedendo.

Una stagione di alti e bassi che comunque vada porterà qualche trofeo in bacheca. Il futuro dell’allenatore continua ad essere tema di discussione all’interno della società. Ecco le parole del presidente che ha svelato le sue intenzioni.

Calciomercato: arriva il cambio in panchina? Le parole del presidente

Una svolta fuori programma per la società con il numero uno del club che, nel corso di una lunga intervista, si è soffermato anche sul futuro dell’allenatore che continua a godere della fiducia della società.

Nonostante qualche malumore all’interno della dirigenza, per la gestione e per i risultati ottenuti dalla squadra in Europa con l’eliminazione prima dalla Champions e poi dall’Europa League, l’ottimo cammino della squadra in campionato porterà alla riconferma dell’allenatore del Barcellona Xavi che è pronto a firmare anche il rinnovo di contratto.

A comunicare tutti i dettagli è il presidente Laporta che ha anticipato l’intenzione della società di offrire il prolungamento di contratto all’ex centrocampista che sta conducendo i blaugrana alla vittoria della Liga. Nonostante le delusioni europee, il tecnico ha avviato un percorso di rinnovamento che sta portando i propri risultati con la vittoria del titolo nel campionato spagnolo.

Ultime Barcellona: l’annuncio sul rinnovo di Xavi

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha annunciato il rinnovo di Xavi. Il tecnico dei blaugrana è pronto a restare sulla panchina del club, insieme a lui dovrebbe arrivare anche il prolungamento del centrocampista Sergio Busquets.

Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni del Mundo Deportivo.

“Posso dire chiaramente che Xavi merita assolutamente il rinnovo di contratto. Vogliamo trovare un accordo di lunga durata. Adesso vuole vincere la Liga con il Barcellona, dopo firmerà il suo prolungamento. Io da tempo ci sto pensando, anche per quanto riguarda Busquets vale lo stesso. Per noi Sergio è cruciale e anche Xavi vuole che resti un altro anno. Per questo voglio offrirgli un rinnovo fino al 2024”.

Spazzate via, dunque, ogni voce relative al destino sulla panchina del Barcellona di Xavi che è pronto a proseguire la sua esperienza in blaugrana.