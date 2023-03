Lazio: Sarri perde la pazienza, minaccia al club

Arriva uno sfogo che nessuno si aspettava da parte di Maurizio Sarri con la Lazio. L’allenatore italiano ora mette paura ai tifosi e può pensare anche di andare via a fine anno.

Nonostante un lungo contratto con la società di Lotito le strade potrebbero separarsi a causa di come è gestita la situazione dal punto di vista di mercato e della rosa.

Il tecnico non sarebbe felice di quello che la società gli sta offrendo nonostante i suoi grandi sforzi e ora si può pensare anche ad una separazione.

Lazio: sfogo di Sarri

La Lazio di Maurizio Sarri continua ad avere una crescita incredibile dal punto di vista del gioco e dei risultati sul campo. Perché al primo anno le cose sono andate bene, ma ora si sta superando la squadra nonostante le grandi difficoltà. Perché la Lazio è al terzo posto con 48 punti e vuole ottenere la zona Champions League per il prossimo anno. Una squadra che quest’anno ha fatto a meno per tantissime partite già di uno dei suoi uomini migliori, se non il migliore in assoluto: Ciro Immobile. L’attaccante italiano, capace di essere uno di quelli che più ha segnato negli ultimi 5 anni in Italia, ha saltato molte partite per infortunio.

Eppure, nonostante questa gravissima assenza, Sarri e la Lazio stanno ottenendo grandi risultati, con solo il Napoli di Spalletti che domina il campionato, poi sono tutte in pochi punti. Inoltre, la Lazio non vanta nessun vice Immobile a parte il giovane Cancellieri e Felipe Anderson che Sarri ha deciso di adattare in quella posizione. Sono davvero pochi i giocatori in attacco, sono 6 e considerando che si gioca con un attacco a 3 e non c’è nemmeno la riserva della punta allora è vero, Sarri alla Lazio sta facendo un miracolo per i risultati che stanno arrivando sul campo.

Calciomercato Lazio: Sarri avvisa la società

La Lazio vanta l’attacco formato da Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson, Immobile e poi il giovane Cancellieri e il giovanissimo Luka Romero. Impressionante i numeri che sta avendo la Lazio di Sarri senza tante partite con Immobile li avanti, perché la squadra continua ad essere lo stesso una di quelle che segna di più tolto il Napoli dalla corsa. Ora però arriva lo sfogo di Sarri verso la Lazio e il calciomercato sulla questione del vice Immobile. Queste le sue parole dopo la sconfitta in Lazio AZ:

“Come tutti gli allenatori vorremmo comprarne 50 di attaccanti. Per prendere un altro attaccante non ci sono state le condizioni tirando su un giocatore giovane, come Cancellieri e puntare su Felipe”.

Lazio: la decisione di Sarri

Un segnale di Sarri alla Lazio che nel calciomercato estivo prossimo si aspetta altre valutazioni da parte del club o dovrà prendere delle decisioni sul suo futuro.