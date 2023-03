Calciomercato Juve, Szczesny via: già scelto il sostituto

Rivoluzione tra i pali per la Juventus che è pronta a salutare Szczesny. Ecco chi sarà il portiere del futuro dei bianconeri.

Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato riguardo la società bianconera. I dirigenti sono a lavoro per trovare un giocatore che sia in grado di sostituire al meglio il polacco Szczesny che è vicino all’addio. L’estremo difensore, infatti, dopo tanti anni alla Vecchia Signora, è pronto ad intraprendere una nuova esperienza.

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a fare i nomi di tre portieri nel mirino della Juventus per il prossimo calciomercato estivo 2023. La dirigenza a fine stagione dovrà fare i conti con l’addio di Szczesny, ecco perché gli scout sono già a lavoro per individuare il profilo perfetto in grado di sostituire l’estremo difensore polacco che in questi anni ha dimostrato grande affidabilità difendendo abilmente la porta della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve: Szczesny in Premier League, gli obiettivi in porta

Szczesny è vicino all’addio dalla Juventus nel prossimo calciomercato. Con tanto dispiacere Allegri dovrà individuare un nuovo portiere per la prossima stagione. Il polacco è uno dei preferiti del tecnico toscano che, nel 2021, decise di confermarlo e di non prendere Donnarumma che si trasferì gratis al Psg. A distanza di due anni, questa volta è Szczesny che vuole andare via. A maggior ragione se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, c’è il Tottenham sulle tracce di Szczesny. I bianconeri hanno già individuato tre eventuali profili per sostituire l’estremo difensore.

Il primo nome della lista resta quello di Vicario, seguito a ruota da Carnesecchi. Infine, il sogno della società è quello di far arrivare alla Juventus Donnarruma del Psg.

