Pezzotto Serie A: partite illegalmente per 5 milioni di italiani, i rischi

Grandi rischi per quello che sta accadendo in Serie A riguardo il pezzotto e le partite viste in maniera illegale tramite lo streaming. Arrivano i dati che mettono preoccupazione.

E’ un momento complicato per il calcio italiano che deve fare i conti con l’IPTV illegali con il pezzotto che sta mettendo in ginocchio la Serie A, i numeri sono senza precedenti.

Ora bisogna prendere delle decisioni forti in vista del futuro per sistemare questa vicenda che può essere sempre più pericolosa per il futuro del mondo del calcio italiano.

Pezzotto Serie A: numeri da brividi

Aggiornamenti che riguardano la situazione che sta vivendo il mondo del calcio in Italia con la pirateria organizzata che sta dominando la scena per la Serie A e non solo. Perché è imbarazzante il dato che sta aumentando sempre di più nel corso degli anni, con i tifosi che si stanno staccando dal mondo del calcio, ma in realtà stanno anche scegliendo altre vie. Perché Sky ha perso tantissimi abbonati in questi anni e tagliato molto il personale, complice dell’arrivo di Dazn ma anche di come l’IPTV illegali con il pezzotto stanno dominando per la Serie A e anche altri campionati e sport. Perché la pirateria offre qualsiasi tipo di sport in diretta con i vari link streaming che vengono aggiornati sul decoder del famoso ‘pezzotto‘ che si sta rivelando decisivo per la caduta degli introiti nel mondo del calcio italiano.

Sono sempre di più le persone che stanno scegliendo questa via con l’intento di ‘risparmiare’ rispetto gli abbonamenti di Dazn e Sky che con la Serie A hanno avviato una lotta al pezzotto. Ormai però la situazione sembra essere sfuggita di mano. Arrivano delle nuove notizie riguardo come il pezzotto sta crescendo e funziona dopo i primi anni dove ci sono stati anche dei problemi importanti. Adesso però sembra essere tutto totalmente cambiato e parte qualche ritardo la rete illegale sembra essere tra le più scelte degli italiani, sono i numeri a dirlo.

Pezzotto: 5 milioni di italiano guardano la Serie A

Come svelato da Repubblica, sono quasi 5 milioni di italiani che preferiscono l’IPTV illegale col pezzotto per guardare la Serie A invece che Dazn o Sky, che di fatto sono i legittimi broadcaster del campionato italiano. Il sistema sempre più diffuso nel mondo della pirateria sta mettendo in ginocchi seriamente il mondo del calcio e in particolare quello italiano.

Prezzo Pezzotto per vedere la Serie A

Secondo quanto riportato da Repubblica il prezzo del pezzotto varia con un decoder per IPTV illegali dai 20 ai 400 euro, di per sé è legale ma poi c’è la possibilità di collegarsi ai vari link in modo illegale per vedere anche le partite di calcio di Serie A.